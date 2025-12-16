Lavori all’Antiquarium Turritano, visitabile solo l’area archeologicaLe visite nell’area si potranno svolgere solo accompagnati dal personale del museo alle 9, 10.30, 12 e 15
Dopo l’ultima apertura straordinaria, domenica 14 dicembre, il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano resterà chiuso fino al completamente dei lavori di valorizzazione dell’area interna.
In tanti hanno partecipato all’evento all'insegna dei racconti, della musica e dei saluti al museo, che nel 2026 si offrirà in una nuova veste dopo i lavori di riallestimento dell'esposizione museale.
Da martedì a sabato sarà visitabile solo l'area archeologica dalle 9 alle 16. Le visite nell’area si potranno svolgere solo accompagnati dal personale del museo alle 9, 10.30, 12, 15. L'apertura eccezionale, domenica mattina, ha consentito al direttore Stefano Giuliani, di illustrare il progetto di nuovo allestimento che che a partire da ieri, 15 dicembre, si protrarrà alcuni mesi. L'ultima visita guidata a cura del personale del museo è stata incentrata su alcune vetrine e alcuni reperti dell’esposizione.
Ad arricchire la l'evento gli intermezzi musicali del coro dei Cantori della Resurrezione, dopo il successo del dicembre del 2024. Presente anche l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco.