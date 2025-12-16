Tra seta, pizzi, velluti e pailletes. Giovedì alle 18 la Pinacoteca di Sassari inaugura una mostra particolare dedicata alla alta moda femminile di fine Ottocento e primo Novecento. L'esposizione, visitabile sino al 1° febbraio 2026, è stata resa possibile grazie alla collezione di abiti appartenente agli eredi di Gavino Soro Pirino, importante figura della Sassari repubblicana e mazziniana del secondo Ottocento.

In mostra abiti da matrimonio, da sera, da lutto, meraviglie create e cucite insieme grazie a una manifattura sapiente e raffinata, nella quale ancora l’Italia sa esprimere eccellenze. L’esposizione sarà arricchita da documenti, fotografie e oggetti d’epoca.

Nella serata d'inaugurazione dopo i saluti della direttrice Maria Paola Dettori, lo storico Sandro Ruju racconterà della figura di Soro Pirino. La storica dell’arte Silvia Pinna, esperta di storia del costume e della moda, illustrerà i dettagli degli abiti, infine Laura Lanza presenterà la corrispondenza che intercorse tra Soro Pirino e Giovanni Antonio Sanna.

© Riproduzione riservata