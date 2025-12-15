La magia immersiva del teatro rigorosamente in cuffia a scuola col Silent Tales Project. Oltre 2mila gli studenti coinvolti tra la Gallura, la Nurra e la Marmilla nel progetto educativo di Roerso Mondo, che all’interno del Silent Sardinia Festival, VII edizione sez. EDU, sta portando in scena la storia di “Jula e il Drago” del fumettista e drammaturgo Marco Gnaccolini con la regia di Vincenzo Tosetto.

Il protagonista della fiaba è Jula, figlio di un ladro, un “topo d’appartamento”, per cui gli abitanti della città in cui abita Jula hanno la coda di topo. Dopo aver salvato il bosco da un efferato incendio doloso, Jula viene accusato di essere colpevole del rogo. La visione dello spettacolo viene accompagnata da un gioco interattivo a squadre, utilizzando le tecniche del Role playing per sensibilizzare positivamente sul concetto di inclusione e contro gli stereotipi.

L’iniziativa ha preso il via il 12 dicembre e proseguirà fino al 19 nelle scuole secondarie di primo grado di Aglientu, Arzachena, Aggius, Santa Teresa Gallura, Pau e Sassari con l’idea di sviluppare insieme ai ragazzi riflessioni sull’inclusione sociale, gli incendi dolosi e il sovrasfruttamento del suolo. Il tour di dicembre è finanziato da numerose amministrazioni comunali e dal fondamentale contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Il fulcro del programma del Silent Sardinia Festival (Sez. Educational) nasce dal connubio tra Michele Moi, autore di colonne sonore per teatro dell’infanzia e la psicologa Julie Messina, con il coinvolgimento di Roerso Mondo, compagnia teatrale con sede ad Arzachena, formata da attori, registi e scrittori di fama nazionale ed europea tra i quali Marco Gnaccolini, Ania Rizzi Bogdan, Alessandra Racca, Pietro Chiarenza, Susi Danesin.

Il ciclo Silent Tales Project di Roerso Mondo è sostenuto da Next Generation UE, Mic - Ministero della Cultura.

© Riproduzione riservata