Partono il 3 gennaio 2026 i saldi invernali in Sardegna. Nell’Isola prende il via la stagione degli sconti attesa da consumatori ed esercenti, che si protrarrà per sessanta giorni, offrendo occasioni di risparmio e prezzi ribassati su numerosi prodotti.

La data di avvio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che nella riunione del 10 novembre 2025 ha individuato come riferimento il primo giorno feriale antecedente la festività dell’Epifania. L’obiettivo è quello di garantire un calendario omogeneo delle vendite di fine stagione su tutto il territorio nazionale.

I saldi rappresentano un momento strategico sia per il settore commerciale sia per i cittadini. Da un lato consentono alle famiglie di accedere a prodotti di qualità a condizioni vantaggiose, dall’altro offrono alle imprese, in particolare quelle dei centri storici e delle località a vocazione turistica, l’opportunità di intercettare i flussi di visitatori presenti sull’Isola durante il periodo delle festività.

L’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, ha sottolineato l’importanza di promuovere un mercato trasparente e competitivo, nel pieno rispetto delle norme regionali che disciplinano le vendite straordinarie, a tutela sia dei consumatori sia degli operatori economici. La Regione Sardegna invita quindi esercenti e cittadini a osservare le disposizioni vigenti, garantendo chiarezza dei prezzi e correttezza nelle pratiche commerciali. Al tempo stesso rinnova il proprio impegno a sostegno delle piccole e medie imprese del commercio, considerate un pilastro fondamentale del tessuto economico e sociale dell’Isola.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata