Le festività natalizie stanno arrivando e insieme anche i problemi legati alla mancanza dei medici negli ambulatori della guardia medica sparsi in provincia, in tutto 27. La Asl di Oristano vuole ricordare infatti che il servizio di continuità assistenziale si basa essenzialmente sulla disponibilità volontaria dei medici, che decidono in che giornate coprire i turni.

«Ecco perché, in occasione delle feste - si legge in una nota dell'azienda sanitaria - potrebbe accadere che alcuni turni risultino scoperti soprattutto nelle giornate dedicate agli incontri con i propri cari, come Natale e Capodanno. La Asl 5 di Oristano, attraverso gli uffici della medicina convenzionata del Distretto di Oristano, coordina costantemente il sistema del servizio della guardie mediche nella provincia, accogliendo le disponibilità ulteriori e cercando anche di coprire gli eventuali turni rimasti senza medico».

La Asl poi ricorda alcuni numeri: «Oltre alla guardia medica, nel territorio sono presenti i medici di base, pur in estrema carenza: su 123 sedi, solamente 61 risultano coperte, meno di una su due. Proprio per la carenza cronica della medicina territoriale, sono stati attivati da anni gli ambulatori straordinari: sono ora 35 nei tre distretti dell’azienda sanitaria oristanese, riservati ai pazienti rimasti senza medico di famiglia, anche delle zone più periferiche. Attualmente sono oltre 1600 ore al mese garantite con gli ambulatori Ascot, destinate ad aumentare. Per questo abbiamo chiesto la disponibilità anche ai medici in pensione. Per i casi reali di reale emergenza-urgenza, ci si può poi rivolgere ai pronto soccorso di Oristano e Bosa e al punto di primo intervento di Ghilarza, direttamente o chiamando il 112»

