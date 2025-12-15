C’è un momento, nei festival cinematografici, in cui il territorio smette di essere solo uno sfondo e diventa protagonista. È quello che è accaduto alla V edizione del Coliseum International Film Festival (COLIFFE) 2025, dove la Sardegna non si è limitata a ospitare una tappa della rassegna, ma ha lasciato un segno profondo, conquistando due dei premi più significativi della manifestazione.

Nella suggestiva cornice notturna di Oristano, il cinema isolano ha celebrato una vera e propria doppietta d’autore grazie ai lavori del regista Roberto Pili, prodotti dal fratello Francesco Pili.

Il primo riconoscimento è andato al docufilm Lucy – Un destino da pioniera, premiato per il Miglior Montaggio ex aequo nella sezione dedicata ai Video Sportivi Internazionali.

Un’opera che attraversa continenti e pregiudizi per restituire al pubblico la storia di Lucy Alves, prima calciatrice brasiliana a giocare in Europa e in Italia, nel lontano 1987, con la maglia del BKV Trani. Il film è un ritratto vibrante di coraggio e determinazione, impreziosito dalle testimonianze di figure simbolo del calcio come Nelson Dida, campione del mondo ed ex Milan, e Antonella Carta, storica capitana della Nazionale italiana e orgoglio del calcio sardo. Più che un racconto sportivo, un atto di memoria e riscatto.

Il secondo premio ha invece radici ancora più profonde nella cultura isolana. Con Goppà, cortometraggio in lingua sarda scritto da Giuseppe Ungari, Roberto Pili si è aggiudicato il premio per la Miglior Regia nella sezione Cortometraggi Nazionali.

Ambientato tra le strade di Cagliari, il film esplora una relazione sospesa tra amicizia e criminalità, dove passato e presente si rincorrono in un gioco di scelte mai del tutto risolte. Un’opera asciutta, intensa, che usa la lingua e l’atmosfera come strumenti narrativi per restituire al pubblico un cinema autentico e profondamente umano.

Il Coliffe, festival di respiro internazionale, ha infatti portato in Sardegna un parterre ricco di protagonisti del cinema italiano e straniero. Tra i premiati e gli ospiti di questa edizione figurano nomi come Franco Nero, Elisabetta Pellini, Stefania Casini, Mariasole Pollio, fino al regista ed effettista premio Oscar Antony La Molinara, accanto a nuove voci del cinema contemporaneo e a numerosi artisti internazionali.

