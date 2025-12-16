Domenico Battaglia, di La Maddalena, è il vincitore della sezione Poesia Adulti della terza edizione del concorso di poesia e prosa “Traballu e Tzitadinanza”- Lavoro e Cittadinanza, organizzato dalla Cisl. Nella sezione Poesia Studenti, primo posto per Fabrizio Serra. Per quanto riguarda la prosa, Alessandro Garau ha vinto nella Sezione Adulti mentre la Sezione Studenti ha visto vincitrice la classe 4H del Liceo Margherita Di Castelvì di Sassari.

Venerdì scorso, 12 dicembre, la premiazione dei vincitori nei locali del Museo archeologico di Olbia davanti ai dirigenti sindacali nazionali e regionali, ai rappresentanti del Comune e della Regione. La giuria era composta da Pirluigi Ledda, presidente, Attilio Mastinu, Anna Cristina Serra, Clara Farina, Giovanni Garrucciu, Riccardo Mura.

«Il primo obiettivo che ci siamo posti – è scritto nella pagina ufficiale del sindacato, riportando le parole di Paolo Cuscusa presidente regionale dell’ANTEAS (Associazione nazionale Tutte Età per la Solidarietà), - è stata la valorizzazione della lingua sarda come strumento utile a esprimere e condividere esperienze e prospettive legate al mondo del lavoro e della cittadinanza attiva.

Il concorso letterario è stato organizzato in collaborazione con Cisl, Fnp e Ial Sardegna e il patrocinio della Regione Sardegna. «Temi centrali – ha aggiunto Cuscusa – ai fini dello sviluppo sociale ed economico della nostra isola, ma anche per la formazione di cittadini consapevoli, responsabili e impegnati nella costruzione di una società più equa e giusta. In questo senso ha assunto particolare importanza il coinvolgimento delle nuove generazioni che rappresentano una risorsa viva e condivisa». Il concorso è stato organizzato in ricordo di Gigi Bonfanti, ex segretario generale nazionale della Federazione pensionati (FNP). Sono stati ben 147, i componimenti, tra poesia e prosa, inviati, il 60% realizzati da ragazze e ragazzi di 8 istituti).

Di seguito tutti i vincitori nelle 4 sezioni: Poesia (adulti) 1° Domenico Battaglia; 2° Pier Giuseppe Branca; 3 G. Tirotto. Prosa (adulti): 1° Alessandro Garau, 2°Franco Pirisi, 3° Sandro Bicca. Poesia (studenti): 1° Fabrizio Serra, 2° Francesco Cuozzo, 3° Miriam Sangiovanni – Menzioni speciali: Veronica D’Antonio, Anna Grazia Pirisi e Valerio Santucci. Prosa (studenti): 1° classe 4H Liceo Margherita Di Castelvì Sassari, 2° Elias Addis (Liceo Dettori Tempio Pausania), 3° Gabriele Cocco (Istituto Agrario Pellegrini di Sassari).

