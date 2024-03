Premessa: se siete tra coloro che dormono 6-8 ore ogni notte e la mattina vi svegliate sempre (o quasi) riposati, allora continuare a leggere queste righe per voi non ha alcun senso. Ma se siete invece tra coloro che fanno a cazzotti per riuscire a mettere insieme anche solo 4 ore di sonno (quasi mai di fila), allora siete nella pagina giusta.

Secondo i dati dell’Aims – l’Associazione italiana medicina del sonno - soffrono di insonnia almeno 13 milioni di italiani. Un numero praticamente raddoppiato dopo il Covid, ma ancora poco preso in considerazione. Proprio per sensibilizzare sull’importanza che il dormire ha sulle nostre funzioni vitali è nata la Giornata Mondiale del Sonno: si celebra ogni venerdì che precede l’equinozio di primavera (quest’anno era il 15 marzo).

La capacità di dormire può essere paragonata a un’auto. Man mano che la vettura macina chilometri e invecchia ha sempre più bisogno di manutenzione e la sua guida diventa meno fluida. La stessa cosa capita con il sonno: la sua qualità peggiora man mano che passano gli anni anche perché i livelli di melatonina , l’ormone del buon riposo, calano andando in là con l’età. Dormire fa bene all’anima, mitiga il dolore e fortifica il sistema immunitario, aiutando a prevenite tante patologie, come quelle cardiache, neurologiche e respiratorie; ma il sonno è anche un potente antistress e permette al cervello di rigenerarsi, migliorando la concentrazione, la memoria e l’energia.

E sul fronte della bellezza? Ha un effetto detox sull’organismo, aiuta a restare in forma e favorisce la rigenerazione cellulare. Sarà per questo che il sonno, la cura del sonno, entra sempre più spesso nel pacchetto benessere dei menu delle Spa con percorsi ad hoc, rituali rilassanti, sleep kit e coccole relax in camera. Perché allora non iniziare a coltivare buoni sogni già dalla vacanza? Dopotutto, come sottolinea una recente ricerca, il 25% delle persone in vacanza vorrebbe dedicare giorni della propria vacanza proprio al sonno, in un luogo calmo e silenzioso. Una visione integrata che si esprime nei programmi settimanali studiati per appagare corpo e mente con attività olistiche, una straordinaria offerta di saune e vasche panoramiche, oltre a percorsi di rigenerazione. Proprio in questa direzione vanno le numerose attenzioni al buon sonno. A cominciare dalle camere, dove trovare cuscini di ogni forma e dimensione, insieme a oli essenziali rilassanti, tisane ed e-book per conciliare il sonno con la lettura.

Vacanze per staccare la spina e per ricaricare le batterie dedicandosi al massimo riposo, con un focus sul buon sonno, per migliorarne la qualità. Insomma, se avete problemi ad addormentarvi o il vostro sonno è disturbato e al mattino non vi svegliate con la sensazione di esservi davvero riposati, rigenerati e ricaricati, se non ci sono problemi diagnosticati da un medico, di una vacanza a base di sonno.

