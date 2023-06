Per il raddoppio della linea ferroviaria tra Decimomannu e Villamassargia, un’opera attesa da decenni che potrebbe contribuire allo sviluppo del Sulcis, l’Ue ha stanziato 130 milioni di euro. Altri 50 milioni per la riduzione delle perdite idriche, che nelle reti dell’Isola si aggirano stabilmente intorno al 50% (con picchi del 63% a Sassari). L’obiettivo del Pnrr – piano nazionale di ripresa e resilienza – è quello di avvicinare l’Isola al resto d’Europa, con il finanziamento di 4.743 progetti. Ma gran parte dei cantieri è in ritardo, e tanti non sono neppure iniziati. Lo scenario Certo, non è che le altre regioni d’Italia stiano correndo. «Alcuni interventi da qui al 30 giugno 2026», cioè la scadenza prevista, «non possono essere realizzati, ed è scientifico che sia così, dobbiamo dirlo con chiarezza e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la colpa», ha spiegato il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto. Ma il fatto che il ritardo sia comune non è una consolazione. Alcuni dei progetti di Rfi per l’ammodernamento della rete ferroviaria sarda – che in diversi tratti è molto simile a quella di fine ‘800 – sono ancora fermi. Eppure a leggere il cronoprogramma dovrebbero essere già a buon punto. Secondo l’osservatorio sul Pnrr della Fondazione Openpolis il raddoppio della linea tra Decimomannu e Villamassargia dovrebbe essere completato al 50%. Invece i lavori non sono ancora iniziati. Lo stesso vale per il collegamento ferroviario tra Olbia e l’aeroporto Costa Smeralda. «Senza un’accelerata le conseguenze saranno disastrose», denunciano i sindacati. Il traguardo è ancora lontano. Gli unici appalti più o meno in linea con i tempi previsti sono quelli dell’adeguamento tecnologico della linea ferroviaria (al 50%, ma dovrebbero essere al 60%).

Dopo Rfi, uno dei «soggetti attuatori» più importanti per il peso dei progetti presentanti è Abbanoa. Con i fondi del Pnrr verranno finanziati i lavori per ridurre le dispersioni idriche nei 15 Comuni con le reti più malandate. Anche in questo caso secondo Openpolis il cammino è ancora da iniziare, eppure il cronoprogramma dice che dovrebbe arrivare al 50% entro la fine del 2023. Qualche giorno fa il gestore idrico ha annunciato che il settore “Progettazione lavori pubblici” ha depositato il progetto definitivo-esecutivo all’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna. Ora si attende l’approvazione da parte dell’Egas e poi il bando. Insomma: dell’inizio dei lavori se ne parlerà dopo l’estate, nella migliore delle ipotesi.

Alle infrastrutture è stata dedicata la fetta più consistente (1,3 miliardi) dei circa 3,6 miliardi di finanziamenti del Pnrr. Un’altra voce importante è quella della digitalizzazione (610 milioni), con i progetti affidati a Infratel Spa, poi la scuola (565 milioni), la transizione ecologica (551 milioni) e la salute (263 milioni). I soldi ci sono, non resta che realizzare i progetti.

