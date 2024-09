Qual è il sogno di moltissime persone? Lasciare un lavoro noioso, trasferirsi dalla città in una località di mare, vivere con leggerezza, avere più tempo per gli affetti. E ai primi posti dei luoghi più desiderati da chi vuole cambiare vita c’è la Sardegna.

Secondo un’analisi della società di recruiting Hays Italia e della piattaforma digitale per il benessere mentale Serenis, quasi un lavoratore su dieci (l’8% degli intervistati), ha già deciso di lasciarsi tutto alle spalle, insomma, sta preparando documenti e valigie.

Ma c’è anche il 25% che ha intenzione di fare il “salto” più avanti, mentre per quasi la metà del campione resta solo un sogno nel cassetto; sono persone che non faranno mai il grande passo, comunque, è una cosa a cui pensano spesso.

Quattro lavoratori su dieci si sentono insoddisfatti del loro attuale lavoro (solo il 28% è invece pienamente appagato), e quasi sei su dieci pensano almeno una volta a settimana di darci un taglio con l’esistenza che conducono quotidianamente.



Le motivazioni sono tante e toccano più sfere, non solo quella lavorativa ma anche quella privata. La ricerca della felicità, indicata da sei lavoratori su dieci, è la molla principale che fa scattare il desiderio di provare qualcosa di nuovo, insieme all’esigenza di migliorare la qualità della vita (57%), avere più tempo a disposizione con ritmi meno frenetici (54%) e ridurre lo stress (44%). Elementi – evidenzia l’analisi – che, insieme all’insoddisfazione del proprio lavoro, fotografano una società sempre più lontana dalle esigenze dei cittadini e dei lavoratori.



Ma ci sono anche altre motivazioni di tipo economico e più personali, come seguire le proprie passioni, ritrovare sé stessi, la voglia di vivere a contatto con la natura o far vivere i figli in ambienti più sani.



Per la maggior parte dei lavoratori, comunque, il cambio di vita resterà solo un sogno nel cassetto: la paura di fallire e di rimetterci a livello economico (per il 50% degli intervistati) e l'impatto che potrebbe avere sulla famiglia (per il 47%), in particolare su figli e partner, sono le principali barriere che frenano gli italiani.

Pochi, invece, hanno il timore di pentirsi o di mettersi in gioco, sicuramente una forte spinta verso nuove avventure arriva dalle esperienze dirette di persone conoscenti che hanno avuto il coraggio di sperimentare il “Piano B”. Secondo gli intervistati, solo il 6% degli amici che ha fatto il grande passo nel nuovo progetto di vita si è poi pentito, e solo il 4% è tornato indietro. Quasi tre quarti sono invece soddisfatti o addirittura entusiasti della loro scelta.

E le Isole rappresentano il luogo ideale in cui ricominciare: ai primi due posti ci sono Sardegna e Sicilia, poi, tra le top 10 troviamo anche due spagnole, Minorca e Ibiza, due greche, Santorini e Creta, l’indonesiana Bali, la portoghese Azzorre, le Maldive e la polinesiana Bora Bora.



L’identikit di chi vuole mollare tutto: è uomo o donna, a prescindere dalla situazione economica, vive principalmente da solo, ha dai 50 ai 64 anni, è un profilo tendenzialmente alto (ma ci sono anche i giovanissimi appena entrati nel mondo del lavoro) vive in comuni molto piccoli, sotto di 5.000 abitanti, o medio grandi, da 100mila a 500mila, lavora nelle grandi aziende.



«Questa analisi ha evidenziato la necessità per le aziende di creare dei punti di ascolto con i propri dipendenti in modo da individuare le possibili cause di insoddisfazione che spesso non dipendono solo dal lavoro in senso stretto, ma anche da fattori personali o esterni – afferma Alessio Campi, People & Culture Director di Hays Italia – gli imprenditori devono continuare a investire mettendo al centro la qualità della vita dei propri dipendenti e adottando politiche per ridurre lo stress, oggi considerati elementi fondamentali per trattenere o attrarre i talenti. Oltre ai benefit che garantiscono un buon equilibrio tra privato e lavoro come la flessibilità, per molti lavoratori è sempre più importante avere un sostegno in alcuni momenti particolari della propria vita, come la nascita di un figlio o per esigenze di salute. Sono questi gli aspetti che possono convincere tanti collaboratori a non ricercare la propria felicità altrove».

