Conquista follower senza dire una parola, con un semplice gesto delle mani accompagnato da una mimica facciale mista a stupore. Ecco Khabane Lame, in arte Khaby, la sua ascesa sui social è già un caso di studio dopo che il giovane, 21 anni, è diventato il tiktoker italiano più seguito. Ha più follower di Mark Zuckerberg: il papà di Facebook ha 7,4 milioni di follower, Khaby ha sfondato il tetto degli 11 milioni. La sua ascesa su Tiktok è stata fulminante. Prima della pandemia, infatti, lavorava con le macchine a controllo numerico ma con l'arrivo del Covid si è ritrovato senza lavoro. Tiktok è diventato un passatempo che la simpatia di Khaby ha presto trasformato in un lavoro. I video che gli hanno regalato il successo sono parodie di cose assurde che si trovano sui social che si propongono di essere trovate geniali per superare piccoli ostacoli quotidiani, dal mettersi un paio di calzini a tagliare in quattro spicchi un limone.

Boom. Su Instagram, dove vanta 24,8 milioni di seguaci, ha invece superato Chiara Ferragni, diventando così l’italiano più popolare sulla piattaforma. Un italiano per tutti, ma non per lo Stato. Arrivato a Chivasso (Torino) dal Senegal insieme ai genitori quando aveva un solo anno, è cresciuto in un complesso di case popolari. E adesso che di anni ne ha 21 avrebbe tutte le carte in regola per ottenere la cittadinanza. L’ha richiesta tempo fa, dopo essere diventato maggiorenne, ma a causa di alcune lungaggini burocratiche non ne è ancora entrato in possesso. Del record tricolore sulla più nota delle influencer però gli interessa poco, dice di non badare troppo alle statistiche. Modesto ai limiti della timidezza, si schermisce e non si incensa.

Con la pandemia, apre un profilo TikTok - @khaby.lame - dove posta brevi video muti nei quali in modo sarcastico indica con le mani, con i palmi rivolti verso l’alto, il modo semplice per fare delle cose che altri utenti fanno nei loro filmati, in modo complicato e senza motivo. In breve tempo questo semplice gesto con le mani, accompagnato da una mimica facciale mista a stupore e disapprovazione conquista i social. La nuova attività da influencer gli permette di avere degli introiti che gli consentono di aiutare i genitori, il padre è in cassa integrazione mentre la madre è casalinga. Oggi Khaby è il primo tiktoker più seguito in Europa e il secondo al mondo dopo la ballerina statunitense Charli Grace D’Amelio che è seguita da oltre 120milioni di follower.

Il suo idolo è Will Smith, a giugno posta un nuovo video taggando l’attore americano e scrivendo “Scusa idolo mio ma l’ho dovuto fare”. Nel video appare Smith in palestra che maldestramente prova a levarsi la maglietta non riuscendoci. Khaby a sua volta, si mostra mentre fa gli addominali a terra, si alza in piedi e in modo semplicissimo si leva la maglietta sudata porgendo i palmi verso l’alto a significare come fosse semplice fare questa operazione. Il video ha ottenuto oltre 3,5 milioni di like. Grazie alla sua nuova notorietà Khaby ha in programma una collaborazione con la star hollywoodiana.

Il nome di Khaby viaggia veloce in rete tant’è che ora nei suoi video lo affiancano personaggi famosi, come ad esempio i calciatori Alessandro Del Piero e Paulo Dybala, che lo aiutano a mostrare in modo divertente la semplicità di alcune azioni. L’incontro Del Piero e Dybala non è casuale, Khaby è tifosissimo della Juventus! Ultimamente lo abbiamo visto sfilare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con indosso uno smoking nero mentre posa per i fotografi con le sue divertenti espressioni facciali.

Il futuro. Chissà se questo giovane riuscirà a realizzare il suo sogno nel cassetto e diventare un attore comico. Nel frattempo ha recentemente aperto il suo negozio online, il Khaby shop, dove al momento vende delle magliette con il suo marchio (il suo nome) e tutti quei ‘prodotti virali che rendono la vita semplice’ a chi li utilizza. Si tratta degli stessi prodotti (proiettori, macchine per popcorn, ecc.) che lui utilizza nei suoi video per semplificare in modo divertente le azioni che altri compiono in modo insensatamente complicato. A breve volerà negli Usa per girare un video con Will Smith, ma per il momento ne ha già fatto uno con Alessandro Del Piero. Come è cambiata la sua vita? Semplice da immaginare, anche se lui a detta di chi gli è vicino rimane sempre il semplice ragazzo pronto a fare selfie con chiunque glieli chieda.

