Lo scorso anno il duello fu tutto tra Alghero e Olbia, Ligabue sul palco della città che ha portato in Sardegna il Capodanno in piazza e l’adrenalinico duo Zucchero-Salmo nel capoluogo gallurese che l’ha seguita qualche anno dopo a colpi di grandi nomi. Trentamila? Quarantamila? Dirlo con precisione è impossibile ma sicuramente entrambe le città hanno vinto con un afflusso senza precedenti e un posto sotto i riflettori anche in inverno, forti di grandi nomi, di una tradizione ormai consolidata e dell’organizzazione dei due principali poli turistici sardi. Quest’anno la partita si fa più aperta perché ai Negramaro ad Alghero e ai Pinguini Tattici Nucleari a Olbia si aggiungono nomi decisamente competitivi, quello di Gianna Nannini a Sassari, città outsider per questo tipo di eventi e di Elodie e Irama nella piccola ma agguerrita Castelsardo. Quattro dei cinque Capodanno di prima fascia finanziati dalla Regione sono in provincia di Sassari ma non basta. Oltre ai concerti, soprattutto Alghero e Sassari propongono un programma ricco e variegato per tutte le feste e oltre ai quattro poli principali, cittadine e paesi hanno un calendario di appuntamenti con un occhio privilegiato ai più piccoli. Vale la pena segnalare il Capodanno di La Maddalena con i Nomadi e gli eventi di Porto Cervo che quasi certamente avrà Malika Ayane come protagonista di un concerto in piazza il 29 dicembre.

ALGHERO

Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro sarà ad Alghero

Il Capodanno in piazza, in salsa isolana, è stato inventato qua sulla Riviera del Corallo per attrarre turisti, anche quelli interni che non guastano mai. Una parterre di stelle nell’arco di quasi trent’anni. Ma da qualche anno la città punta sui festeggiamenti lunghi un mese e propone un programma ricco tra le iniziative per bambini e famiglie (un target al quale la città catalana dedica particolare attenzione), le tradizioni e i gusti del territorio, il teatro, la musica e gli eventi sociali. Dal 6 dicembre al 6 gennaio ad Alghero c’è sempre qualcosa da fare o da vedere in centro ma anche nelle borgate. Nel weekend dal 13 al 15 dicembre ci si può tuffare nel gusto dalle 11,30 con Nadal al Mercat, andare a teatro la sera, seguire un concerto itinerante nelle vie del centro, la musica dai balconi (dalle 18 alle 20) o uno dei vari eventi nelle strade di Festivalguer. Stesso canovaccio, in diverse location, anche nel weekend successivo, tra i vari appuntamenti musicali sabato 21 alle 9 di sera il dopo festival della canzone algherese, musica natalizia il 23 e il 24 dicembre nella cattedrale di Santa Maria. Lo sprint verso la notte di Capodanno parte il 27 dicembre con Birralguer winter edition, mercato della birra artigianale e del cibo di strada che andrà avanti anche nei giorni successivi insieme al concerto itinerante nelle vie del centro e due concerti di Natale. Il 30 dicembre al piazzale della Pace ci si scalda con i dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso e il 31 dicembre il concertone di rito con i Negramaro. Si proseguirà poi fino all’Epifania con la tradizionale Festa dels Reis d’Orient. Il programma completo sul sito https://capdany.algheroturismo.eu/

OLBIA

I Pinguini Tattici nucleari saranno a Olbia (Foto Archivio L'Unione Sarda)

Sulla costa opposta Olbia festeggia il San Silvestro in riva al mare da 25 anni e anche qui sono sfilati i grandi nomi da Elisa a Laura Pausini, dai Maneskin, l’anno prima della sfolgorante ascesa, al botto dello scorso anno con Zucchero in coppia con Salmo, artista di casa, duo che ha portato al molo Brin diverse generazioni. Quest’anno si punta su un pubblico giovane, un target che del resto è in continuità con l’estivo Red Valley, con i Pinguini Tattici nucleari, uno dei gruppi più seguiti del momento, che accompagneranno il pubblico verso la mezzanotte quando lasceranno il palco ai salentini Boomdabash. Il passaggio al nuovo anno sarà accompagnato dallo spettacolo pirotecnico che illuminerà il golfo. Il giorno prima, il 30, spazio alla comicità con Dado Paolo Migone e Gianluca Impastato da Zelig e Colorado. Spettacolo in piazza Crispi dove è stata già allestita una grande pista per pattinare sul ghiaccio. Per il resto, gli eventi sono dedicati soprattutto ai bambini con il villaggio di Babbo Natale in piazza Regina Margherita, le parate, il teatro di strada. Particolare l’appuntamento con “Babbo Natale Vien dal mare” sabato 14 dicembre alle 15,30 con il giro nel golfo e l’arrivo in Sup sul lungomare, iniziativa benefica destinata a finanziare l’acquisto di un respiratore pediatrico. Il 22 (dalle 10 alle 13) le escursioni nel golfo con il battello di Insula Felix che per l’occasione è la barca di Babbo Natale e nel pomeriggio il concerto Gospel. Programma completo nel sito https://www.helloolbia.com/natale/

SASSARI

Gianna Nannini sarà in concerto a Sassari (Foto archivio L'Unione Sarda)

Il capoluogo quest’anno vuole giocare da protagonista con l’evergreen Gianna Nannini tornata nel 2024 in primissimo piano con un nuovo disco e una serie tv sulla sua vita tratta da un libro autobiografico. Un grande nome della musica italiana che probabilmente attirerà in piazza d’Italia un pubblico eterogeneo. Ma non ci si ferma qui. Sono 130 gli eventi grandi e piccoli previsti dal centro – tra piazza d’Italia, piazza castello e la città vecchia – alle periferie e hanno coinvolto 70 operatori. In scena dal prossimo weekend Giocolarte, festival delle arti e dei giochi, il festival di arte di strada Girovagando che animano la città per tutto il pomeriggio, il 20 dicembre al Comunale La Boheme di Puccini per la stagione lirica, il 21 e il 22 “Eat e buffas de Nadale” gastronomia e truck food a tema natalizio il 22 per Famiglie a teatro “Il Lago dei cigni” ma in tutto il periodo sono diverse le proposte teatrali. Verso il Capodanno il 28 alle 11,30 “Il rumore delle pagine” Christmas edition, reading concerto pranzo con prodotti del territorio e Anti poetry slam, “gara poetica dove vince il peggiore” il 31 Capodanno in città con Gianna Nannini sul palco di Piazza d’Italia. Tutto il programma su https://www.natalesassari.it/

CASTELSARDO

Elodie star di Capodanno a Castelsardo con Irama (foto archivio L'Unione Sarda)

Il borgo dei Doria, un altro Capodanno storico, che lo scorso anno festeggiò con Mahmood, punta tutto sulla notte di San Silvestro. Arrivata ultima in ordine di tempo tra i cinque veglioni di fascia a (eventi per 10.000 spettatori) ha sparato due nomi forti, in grado di attirare i più giovani Elodie e Irama. Oltre al concerto, suggestivo lo spettacolo pirotecnico sotto il castello.

LA MADDALENA

I Nomadi in un concerto di quest'estate (Foto Archivio L'Unione sarda)

Puntano a generazioni decisamente distanti gli spettacoli di NatalIsola a La Maddalena, il 28 dicembre sarà sul palco la giovanissima rapper Anna Pepe per un dj set, il 31 per la notte di Santo Stefano i Nomadi (che il giorno prima saranno a Stintino). Il 15 dicembre insieme al concerto del duo Il Pagante ci sarà il rapper Enomoney membro del gruppo di rapper sardo Nuova Sardegna. Il 30 dicembre il format “Risate sonore”, con Pino e gli anticorpi, la signora Agnese e Giuseppe Masia. Ma ci saranno anche altri concerti di generi diversi e momenti di intrattenimento, divertimento e di svago, diversi laboratori per i bambini e di gioco. Il programma su https://natalisola.it/

PORTO CERVO E GOLFO ARANCI

Malika Ayane sarà a Porto Cervo il 29 dicembre (Archivio L'Unione sarda)

Il resto della Gallura lascia il palcoscenico del 31 a Olbia e gioca in anticipo. La Costa Smeralda vuole vivere anche in inverno e offre un suggestivo programma, inserito nel calendario del Comune di Arzachena, che ha l’evento di punta il 29 dicembre alle 19,30 con il concerto di Malika Ayane in piazzetta, evento offerto da Smeralda holding al territorio. Nel clima natalizio ci saranno zampognari, trampolieri, giocolieri, elfi, addobbi, alberi di Natale, teatro burattini e un mercatino con degustazioni serali. (il programma su https://www.consorziocostasmeralda.com/eventi-consorzio)

Golfo Aranci propone due spettacoli dal vivo, il 29 dicembre l’artista neomelodico Angelo Famao e il 30 Fred De Palma, riferimento della musica reggaeton in salsa italiana. Sempre aperta la casa di Babbo Natale nel villaggio che è da anni il piatto forte delle feste golfarancine.

