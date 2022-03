Se ci hai giocato non puoi perdertela. Ma anche se non ci ha giocato una sguardo glielo devi dare. Il d-day è fissato per il 24 marzo quando arriverà finalmente anche in Italia Halo, la serie tv dedicata all’omonima saga fantascientifica ambientata nell’universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primo "Halo" per Xbox. A partire dal 24 marzo infatti sarà disponibile la versione originale sottotitolata, e dunque in contemporanea con la release statunitense. Dal 28 marzo, sarà poi disponibile anche la versione doppiata in italiano (su Sky Atlantic). Lo Spartan più famoso del mondo dei videogiochi sarà interpretato dall'attore Pablo Schreiber (American Gods). Se c’è un videogioco che ha definito la storia di Xbox, quello è Halo. La serie, nata e sviluppata grazie all’intuizione e al talento di Bungie, successivamente creatori di Destiny, ha debuttato lo stesso giorno in cui è stata lanciata la primissima console di Microsoft 20 anni fa, e da allora è diventata un punto di riferimento per gli amanti di tutte le console Xbox.

Una storia travagliata. Era il 2013 quando veniva annunciata per la prima volta la co-produzione tra il canale via cavo Showtime e la Amblin di Steven Spielberg, ma il progetto è caduto nel limbo fino al 2019 attraverso una lunga serie di disavventure, tra produttori esecutivi e registi che abbandonavano il progetto probabilmente proprio perché non si decideva a prendere forma. Showtime prevedeva in origine di far arrivare i dieci episodi della prima stagione di Halo alla fine del 2021: con qualche mese di ritardo la serie sta finalmente diventando realtà. Siete pronti al viaggio verso l’anello? Gli Halo, infatti, nella storia del gioco, sono delle enormi strutture a forma di anello che custodiscono un immenso potere.

Gli Spartan. Il primo capitolo di Halo nasce nel 2001 ma la sua storia parte nel ventiseiesimo secolo, quando l’umanità ha colonizzato molti pianeti ma i cui abitanti sono sempre più in disaccordo col governo centrale. A questo scopo vengono creati soldati evoluti artificialmente chiamati Spartan II. Nel 2525 gli umani vengono attaccati da un’unione di alieni teocratici chiamati Covenant, un’alleanza di diverse razze aliene unite da vincoli religiosi, che venerano antiche entità chiamate “I precursori”. Nel devastante attacco del pianeta Reach si salva lo Spartan Master Chief, che seguendo delle coordinate trovate su un antico artefatto, raggiunge l'immenso anello del titolo. Ma questo è solo l'inizio di una saga che attraversa cinque videogame (presto sei), romanzi, fumetti e anche un anime.

Protagonisti. La serie vede come protagonisti Pablo Schreiber nel ruolo del super soldato Master Chief, il ragazzone in armatura verdone con il casco da moto in testa, descritto come il più avanzato guerriero della Terra nel 26esimo secolo. Master chief è anche l’unica speranza per la civiltà, portata sull’orlo della distruzione dall’Alleanza, una potente e inarrestabile lega di mondi alieni che hanno come scopo quello di eliminare l’umanità. Poi ci sono Natascha McElhone nei panni della dottoressa Halsey, brillante, tormentata e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan, e Jen Taylor nei panni di Cortana, l'IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana (per chi non lo sapesse, lei è la doppiatrice originale del gioco). Halo serie tv scava a fondo nei drammi personali dei personaggi arricchendo le loro storie di azione, avventura e una visione ricca ed estremamente dettagliata del futuro.

Un boom. Halo è sicuramente uno dei videogiochi di maggior successo di sempre, ed è diventato un fenomeno di intrattenimento mondiale, con all’attivo più di 82 milioni di copie vendute in tutto il pianeta e più di 6 miliardi di dollari di fatturato complessivo. Come il videogioco, anche la serie tv è in un certo senso un successo annunciato: la prima stagione, infatti, deve ancora uscire, ma da Paramount è già arrivata la conferma di un rinnovo per la seconda.

