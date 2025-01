Nuove parole, abito semplice e fresco ma soprattutto un racconto incisivo, giovane e adatto alle regole della comunicazione dei social. Il Cannonau accetta la sfida, non facile ma ormai necessaria, e dall’alto del suo ruolo di grande vino rosso della Sardegna si mette in gioco e pensa al proprio futuro. Lo fa guardando con più attenzione verso le nuove generazioni, proponendo un bere sempre più responsabile e cercando di capire quali sono gli orientamenti di una fetta di mercato articolato, molto corteggiato ma soprattutto affatto ingessato e strategico per i prossimi anni. Insomma un vino riconosciuto come principe dell’enologia internazionale, come appunto il Cannonanu, ma che oggi forse rischia di essere percepito dai nuovi orizzonti del mercato come «un po’ datato». E proprio su questo aspetto punta l’innovativo progetto messo in campo da Sardegna Ricerche, settore Networking e Assoenologi Sardegna: studiare e applicare tutti quegli accorgimenti necessari per svecchiare il grande rosso identitario dell’Isola.

IL PROGETTO Una ricerca approfondita per dare una ventata di giovinezza, quindi. Il primo passo riguarda appunto la comunicazione. Un aspetto decisivo ma troppo spesso trascurato se non addirittura ignorato. Elementi da non sottovalutare invece perché incidono fortemente sulle scelte dei consumatori. “Cannonau: il vino giovane” è il nome dell’iniziativa. Assieme a Sardegna Ricerche e Assoenologi anche l’Università Iulm di Milano in un lavoro nato per supportare i produttori vitivinicoli nel promuovere al meglio le eccellenze sarde. «Il progetto – che si concentra sul Cannonau, il vitigno simbolo di una intera regione – è articolato in due fasi studiate per svecchiare la narrazione legata ai vini isolani e raggiungere così quei consumatori alla ricerca di un brindisi giovane e di tendenza», spiegano da Sardegna Ricerche. «La prima fase si concentrerà sull’analisi del target e i trend di consumo dei giovani, per individuare gli indici di attrattività del Cannonau. Nello studio saranno coinvolti 800 giovani non esperti di vino, gli studenti del master in “Wine and food communication” della Iulm di Milano e un gruppo di aziende vitivinicole sarde».

L'iniziativa, nuove frontiere di mercato per il Cannonau (foto Sardegna Ricerche)

NEUROMARKETING Per entrare più nel dettaglio: «Per questa prima tappa verranno usate tecniche tradizionali di marketing, come le interviste, ma anche le strategie innovative del neuromarketing con la misurazione scientifica delle esperienze gustative». Seguirà la fase Dalle cantine ai social, «un percorso di animazione a cui prenderanno parte produttori e studenti dell’Università di Cagliari che lavoreranno per indirizzare la comunicazione del Cannonau su un target più giovane rispetto a quello tradizionale, promuovendo un consumo sempre consapevole e responsabile. Così Elena Lai referente di Sardegna Ricerche e responsabile del progetto: «Si scoprirà un modo innovativo di comunicare il vino, in particolare il Cannonau, in tutte le sue declinazioni, utilizzando un linguaggio e strumenti progettati dai millennial per i millennial, mantenendo alta l’attenzione sul consumo responsabile», continua la responsabile. «L’obiettivo che questo progetto del Settore Networking si propone di raggiungere, è quello di fare in modo che la sperimentazione prevista supporti e accompagni le imprese verso nuovi segmenti di mercato, permettendo un miglioramento delle performance di vendita», conclude. Per il presidente di Assoenologi Sardegna Mariano Murru, si tratta di un’iniziativa importante per tutto il comparto vitivinicolo isolano: «Sarà il primo esperimento a livello nazionale che fornirà dati scientifici grazie all'ausilio del neuromarketing e alla partecipazione di tantissimi giovani, fornendo analisi decisive per i produttori e per noi tecnici che dobbiamo elaborare i vini del futuro». Un cammino esplorativo e altamente scientifico per individuare gli strumenti più adatti e gli elementi di miglioramento che le aziende vitivinicole possono introdurre per ottimizzare il proprio posizionamento sul mercato. Adesioni e ulteriori informazioni sul sito di Sardegna Ricerche.

