Storie di cure per gli animali feriti. Ma soprattutto un legame d’amore che si rinnova ogni giorno nella frenesia dell’emergenza di una clinica veterinaria. “Altri animali” è il film che accende i riflettori su un mondo in cui professionalità, competenza e un’infinita dose di passione si intrecciano da oltre vent’anni. Monica Pais e Paolo Briguglio, veterinari e responsabili della clinica Duemari di Oristano, insieme a tutto lo staff sono i protagonisti del lungometraggio, con la regia del documentarista Guido Votano, prodotto da Altri occhi di Cristiano Bortone, nella sale a fine novembre. L’anteprima del film è in programma a Oristano, al cinema Ariston con una doppia proiezione alle 18.15 e alle 20.30.

Il documentario

Il film racconta il dietro le quinte di uno dei mestieri che affascinano maggiormente «il sogno di tutti i bambini» spiega il regista. E così la telecamera, discreta e puntuale, per quattro mesi ha seguito passo passo le mille avventure quotidiane che si vivono nella clinica oristanese. Una struttura all’avanguardia in tutta l’Isola che accoglie animali feriti, cani e gatti randagi, quegli animali di nessuno che qui trovano una seconda vita. Scorrono le immagini di una routine sempre diversa perché si va dai semplici vaccini alla Tac, dalle sterilizzazioni a delicati interventi chirurgici a gatti investiti o cani di proprietà, ma anche le cure a qualche volpe scampata da uno dei tanti incendi. La carrellata arriva al cuore con l’assistenza alle tartaruga Caretta caretta intrappolate fra lenze o plastiche e poi liberate in mare; ma anche fenicotteri e altri rapaci rimessi in sesto alla Duemari. «Mi piace aggiustare, restituire funzionalità agli esseri che ne hanno bisogno» spiega Monica Pais, abilissima con bisturi e altrettanto dolce nel prendersi cura di cuccioli indifesi.

La veterinaria oristanese Monica Pais (foto concessa)

“Altri animali” segue il flusso del lavoro dei veterinari, dentro e fuori la clinica. E soprattutto racconta dal vero anche il punto di vista degli animali che arrivano spaventati, acciaccati e trovano un’assistenza totale, professionale e umana. «Gli animali ci fanno tornare al nostro essere più intimo – osserva Paolo Briguglio – quando un cane si arrabbia o è felice è uguale a noi quando proviamo quei sentimenti». E allora il segreto è tutto qua, ritrovare quel filo che unisce umani e animali e che nella clinica ti avvolge e ti sorprende ogni volta «perché anche noi siamo animali» ripete Monica Pais.

Poalo Briguglio, responsabile della clinica Duemari di Oristano (foto concessa)

La clinica

Nella clinica Duemari si respira ancora un’aria di famiglia, la professionalità si sposa con un calore umano che accompagna animali e proprietari sia nei momenti più leggeri sia in quelli più pesanti quando purtroppo le diagnosi sono infauste. E anche in questo caso, si è presi per mano fino all’ultimo, con comprensione e rispetto. L’assistenza, come emerge chiaramente dai 76 minuti del documentario, è a 360 gradi. E per i “rottami” senza padrone (così come vengono chiamati in clinica) l’assistenza e le cure sono soltanto il primo passo della rinascita. Per la stragrande maggior parte di loro, dopo la degenza si apre una nuova vita con famiglie pronte ad accoglierli. Sono quasi duecento gli animali “aggiustati” a cui viene trovata adozione grazie alle pagine social della clinica: oltre 530mila follower su Facebook, e quasi 150mila quelli di Effetto Palla, la onlus nata sette anni fa per raccogliere le donazioni dopo il recupero della cagnetta Palla. La pittbull era stata trovata il 24 gennaio 2016 nelle campagne di Terralba, mentre vagava con la testa deformata e gonfia all’inverosimile a causa di un laccio stretto intorno al collo.

Palla, la pitbull salvata da Monica Pais e Paolo Briguglio (foto concessa)

Le sue foto erano diventate virali, la sua storia aveva fatto il giro del mondo e commosso tutti innescando una spirale di solidarietà e amore che poi si è tradotta nel progetto della onlus Effetto Palla, presieduta da Monica Pais: associazione che opera in Italia e all'estero per il recupero di animali di varie specie, inclusa quella umana. Alle sue esperienze con gli animali e alla sua vita in Sardegna, la veterinaria ha dedicato sette libri di successo editi da Longanesi, l’ultimo uscito è dedicato proprio a Palla: una storia scritta a due mani e 4 zampe che racconta il miracolo dell’amore fra una donna e una cagnolina.

Il regista

Guido Votano, romano è giornalista, documentarista, autore radio e tv. Negli anni '90 al servizio italiano di EuroNews, tra gli autori del documentario “L'Erba Proibita” (2003). Regia e fotografia dei documentari: “La Notte di Totò” (2003, Miglior documentario italiano, Torino Film Festival. “Altri Occhi” (2005, Miglior documentario, Levante Film Festival).

© Riproduzione riservata