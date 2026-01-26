Australian Open, Sinner supera il derby italiano: battuto Darderi in tre setTurno senza intoppi per Jannik, al quale bastano tre set (6-1; 6-3; 7-6) per imporsi sul numero 25 del ranking
Prosegue senza sosta la corsa di Jannik Sinner, che avanza ai quarti dell’Australian Open, questa volta senza l’intoppo dei crampi. Al numero 2 del ranking ATP, infatti, sono bastate poco più di due ore per aggiudicarsi il derby italiano contro Luciano Darderi.
Sinner ha chiuso il match agevolmente in tre set (6-1; 6-3; 7-6) registrando un nuovo record personale in uno Slam: 19 ace e 0 doppi falli. Un incontro che ha avuto un solo padrone nei primi due set, con le evidenti difficoltà di Darderi nel sostenere il ritmo degli scambi.
Discorso a parte, invece, per l’ultimo set, dove Darderi ha venduto cara la pelle, costringendo Jannik ad arrivare sino al tie braeak. Ancora una volta, la sfida si è decisa grazie al servizio impeccabile di Sinner.
«Negli ultimi mesi ho apportato qualche cambiamento nel movimento – ha dichiarato Sinner a fine partita a proposito del suo servizio – sono soddisfatto ma ci sono ancora margini di miglioramento». Il campione italiano vola ai quarti dove incontrerà il vincitore del match Shelton-Ruud.
(Unioneonline/n.s.)