Si ferma al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open.

La leader del tennis azzurro, n.7 al mondo, è stata eliminata dalla giovane promessa americana Iva Jovic in due set con il punteggio di 6-2 7-6: la diciottenne californiana avanza agli ottavi dello slam a Melbourne.

Intanto Lorenzo Musetti vince il derby azzurro contro Lorenzo Sonego per 6-3 6-3 6-4 e accede ai sedicesimi del torneo in corso a Melbourne. Avanza anche Luciano Darderi, che supera 6-3 1-6 6-4 6-3 l'argentino Sebastian Baez e al terzo turno sfiderà il russo Karen Khachanov.

Nel doppio del primo slam dell'anno vengono eliminati subito al primo turno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ko 6-7(6/8) 7-6(7/2) 6-4 contro la coppia formata dal taiwanese Ray Ho e dal tedesco Hendrik Jebens. Saranno le australiane Talia Gibson e Kimberly Birrell invece le prossime avversarie di Sara Errani e Jasmine Paolini nel secondo turno del doppio femminile.

