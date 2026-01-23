Australian Open: Paolini eliminata, Jovic agli ottaviL'azzurra cede in due set alla diciottenne americana
Si ferma al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open.
La leader del tennis azzurro, n.7 al mondo, è stata eliminata dalla giovane promessa americana Iva Jovic in due set con il punteggio di 6-2 7-6: la diciottenne californiana avanza agli ottavi dello slam a Melbourne.
Intanto Lorenzo Musetti vince il derby azzurro contro Lorenzo Sonego per 6-3 6-3 6-4 e accede ai sedicesimi del torneo in corso a Melbourne. Avanza anche Luciano Darderi, che supera 6-3 1-6 6-4 6-3 l'argentino Sebastian Baez e al terzo turno sfiderà il russo Karen Khachanov.
Nel doppio del primo slam dell'anno vengono eliminati subito al primo turno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ko 6-7(6/8) 7-6(7/2) 6-4 contro la coppia formata dal taiwanese Ray Ho e dal tedesco Hendrik Jebens. Saranno le australiane Talia Gibson e Kimberly Birrell invece le prossime avversarie di Sara Errani e Jasmine Paolini nel secondo turno del doppio femminile.
(Unioneonline)