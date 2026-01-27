Barbara Dessolis ed Eleonora Alvisi si qualificano per le semifinali del singolare femminile dell'Open Bnl in corso sui campi del Tc Cagliari. Dessolis ha incassato il ritiro della testa di serie numero 3 Cristiana Ferrando, che ha lamentato problemi alla schiena quando la tennista nuorese era già in vantaggio 6-4, 1-0.

Alvisi, numero 2 del seeding, ha eliminato 6-4, 6-3 la numero 7 Anna Tambelli. In campo oggi gli altri due quarti femminili: la testa di serie numero 1 Jessica Bertoldo (Tc Cagliari) contro Greta Rizzetto e altre due tesserate del circolo ospitante a confronto: Marcella Dessolis e la numero 4 del seeding Linda Salvi.

Si sono conclusi gli ottavi di finale, con i successi della testa di serie numero 2 Gian Marco Ortenzi (7-6, 6-3 su Francesco Mineo Mineo) e la numero 7 Andrea Paolini (2-6, 6-3, 6-3 in rimonta su Giuseppe Catapane). In programma oggi anche i quarti di finale maschili, con la testa di serie numero 1Alessandro Ingarao contro Filipp Callerio, il neocagliaritano Noah Perfetti (5) opposto ad Andrea Motta, l'alfiere del Tc Alghero Gabriele Maria Noce (3) contro Gregorio Biondolillo e sfida Ortenzi-Paolini.

In campo anche tre ottavi di finale di doppio maschile, con le nette vittorie di Matteo Mura (Torres Tennis) e Motta sulla coppia del Ct Decimannu formata da Francesco Ceccarelli e Lorenzo Cossu, di Noce e Perfetti su Luca Aiolfi e Filippo Pirondi del Gt Generale Rossi, di Biondolillo e Ingarao su Cristian Pilia e Ludovico Dodero dello Sporting Ct Quartu.

