Open Bnl Cagliari, vincono Ingarao e RizzettoConcluso oggi il torneo sui campi del Tc Cagliari. In doppio, vincono Noce e Perfetti
Si è concluso oggi l'Open Bnl sui campi in terra battuta del Tc Cagliari che assegna i pass per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a maggio al Foro Italico di Roma.
I risultati di oggi.
Singolare maschile. Finale.
Alessandro Ingarao b. Gabriele Maria Noce (Tc Alghero) 6-4, 6-4.
Singolare femminile. Finale.
Greta Rizzetto b. Eleonora Alvisi (Tc Cagliari) 4-1, rit.
Doppio maschile. Finale.
Gabriele Maria Noce (Tc Alghero)/Noah Perfetti (Tc Cagliari) b. Alessandro Ingarao/Gregorio Biondolillo 6-2, 6-3.