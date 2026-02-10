Sharm El Sheikh, le sorelle Dessolis inseguono la qualificazione nell’Itf15Le due tenniste nuoresi approdano al turno decisivo dell'Itf15
Barbara e Marcella Dessolis approdano al turno decisivo delle qualificazioni dell'Itf15 di Sharm El Sheikh.
Sul cemento egiziano Barbara, numero 5 del tabellone cadetto e 1147 della classifica mondiale, ha avuto la meglio (2-6, 6-0,10-8) sulla giapponese Azusa Ishii e si giocherà il pass per il main draw contro Mua Shigeta.
Marcella, testa di serie numero 7 delle qualificazioni e 1248 al mondo, ha regolato in due set ( 6-3, 6-4) il match contro la russa Liliya Piskun. Nel prossimo turno affronterà la numero 16 del tabellone Kristina Belkova (1481 Wta).
Insieme, le due sorelle nuoresi partecipano anche al tabellone del doppio, dove esordiranno contro la coppia asiatica composta dalla coreana Eunji Lee e la cinese Yuhan Liu.