La kazaka Elena Rybakina ha vinto l'Open d'Australia, primo slam stagionale del 2026.

Ha battuto in tre set la numero uno al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka per 6-4, 4-6, 6-4. Per la tennista nata a Mosca, prossima numero 3 Wta da lunedì, è il primo successo a Melbourne, il secondo in uno slam.

Nel 2023 era stata battuta in finale in Australia proprio da Sabalenka. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata