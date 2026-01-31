tennis
La kazaka Elena Rybakina ha vinto l'Open d'Australia, primo slam stagionale del 2026.
Ha battuto in tre set la numero uno al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka per 6-4, 4-6, 6-4. Per la tennista nata a Mosca, prossima numero 3 Wta da lunedì, è il primo successo a Melbourne, il secondo in uno slam.
Nel 2023 era stata battuta in finale in Australia proprio da Sabalenka.
