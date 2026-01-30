Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 dopo che avanti di due set si è fatto rimontare dal tedesco in una maratona durata cinque ore e mezza.

Nel corso del match lo spagnolo ha anche accusato crampi e un forte malessere.

La partita si è interrotta per alcuni minuti (con grande disappunto di Zverev), per consentire l’intervento dello staff medico, al quale Carlos ha spiegato di aver anche vomitato. Poi il numero uno del mondo – che sembrava sul punto di ritirarsi - si è ripreso, è tornato in campo ed è riuscito a strappare la vittoria all’avversario.

«Bisogna crederci sempre, è stato uno dei match più duri, direi più duro. Ci ho messo il cuore, sapevo che dovevo lottare fino all'ultima palla e sapevo che il problema dei crampi poteva passare», ha detto Alcaraz al termine della sfida.

