Prosegue la cavalcata di Jannik Sinner agli Australian Open di tennis. Il fuoriclasse italiano ha battuto in tre set (6-3, 6-4, 6-4) Ben Shelton, raggiungendo la semifinale del torneo, nella quale affronterà Novak Djokovic, che nell’altro quarto ha passato il turno dopo il ritiro per infortunio di Lorenzo Musetti.

«È difficile giocare contro Ben Shelton, ha un gran servizio e migliora anno dopo anno», ha detto Sinner dopo il match. «Ho fatto fatica all'inizio del torneo, ma vincere dà fiducia. Ora rispetto a venerdì scorso mi sento più forte fisicamente», ha aggiunto. E sulla sfida con Djokovic, che affronterà per la quinta volta in una semifinale Slam: «È questo uno di quei momenti per cui ti alleni. Per batterlo bisogna essere al meglio. Siamo fortunati ad avere Novak ancora a questo livello, alla sua età. Speriamo che sia una gran battaglia e vedremo...».

