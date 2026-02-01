Australian Open, trionfa Alcaraz: è il più giovane della storia a completare il Career Gran SlamLo spagnolo vince in quattro set su Djokovic e conquista l’unico Slam che gli mancava. Il serbo gioca un primo set perfetto, poi inizia a sentire le tossine del match con Sinner
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Carlos Alcaraz vince gli Australian Open, conquistando il settimo titolo Slam in carriera. Il fuoriclasse spagnolo, ottenendo l’unico Slam che ancora gli mancava, diventa a meno di 22 anni e 9 mesi il tennista più giovane della storia a completare il Career Gran Slam.
Non basta a Djokovic un primo set perfetto, il serbo – sulla soglia dei 39 anni - inizia a sentire le tossine delle oltre 4 ore di gioco in semifinale contro Sinner e finisce per essere travolto dal numero 1 al mondo, che mostra una freschezza ed esplosività atletica incredibili, se si pensa che solo due giorni fa ha lottato per quasi cinque ore e mezzo contro Zverev e i crampi per arrivare a questa finale.
Il risultato è 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 per Alcaraz in 3 ore e 4 minuti. Dopo un primo parziale perfetto di Djokovic, il serbo inizia ad accusare la fatica mentre lo spagnolo alza a dismisura il livello del suo tennis, travolgendolo nei due successivi set. Al quarto Nole si aggrappa ai turni di servizio e ha l’occasione di far girare la partita al nono game, quando sul 4 pari ha una palla break a favore ma sparacchia fuori un facile dritto dopo aver preso il comando dello scambio. Il punto che poteva portarlo al quinto set è quello che condanna il serbo, che tiene il turno di servizio successivo portandosi sul 5 pari ma al dodicesimo game è costretto a capitolare.
(Unioneonline)