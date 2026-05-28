Roland Garros maledetto per Jannik Sinner.

Il numero 1 del tennis mondiale a un passo dalla vittoria nel terzo set del match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, ha accusato un malessere probabilmente legato al caldo.

L'azzurro ha proseguito in grande difficoltà subendo la rimonta dell'avversario che alla fine ha conquistato il passaggio di turno al quinto set con il punteggio di 3-6; 2-6; 7-5; 6-1; 6-1.

«Non riuscivo a vincere più di tre game. Sono stato fortunato – ha commentato Cerundolo – Mi dispiace per Jannik, si merita di vincere tanti slam, non so cosa sia successo: i crampi, il caldo... Spero che possa riprendersi quanto prima».

(Unioneonline/D)

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