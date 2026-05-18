Atp Challenger Cervia, Carboni eliminato nel turno decisivoIl tennista algherese è stato sconfitto a un passo dal main draw da Francesco Forti
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Si ferma nel turno decisivo delle qualificazioni il cammino di Lorenzo Carboni nell'Atp50 Challenger di Cervia.
Nella Came Cup 2026-Città di Cervia (montepremi 56.700euro), il tennista algherese, numero 12 del tabellone cadetto, ha esordito spuntandola 3-6, 6-3, 6-4 in 2h19' su Samuel Vincent Ruggeri, ma poi è stato stoppato 5-7, 7-6(5), 6-1 in 2h45' dal numero 3 Francesco Forti.
Carboni parteciperà al main draw del doppio dove, in coppia con Simone Agostini, esordirà contro lo spagnolo Max Alcala Gurri e l'ellenico Ioannis Xilas.