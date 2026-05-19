«La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon». Lo annuncia Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram. «Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile».

Il tennista spagnolo soffre di un problema al polso destro, la cui diagnosi precisa non è stata rivelata per motivi di privacy.

Costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona a metà aprile, Alcaraz aveva annunciato prima la rinuncia a Madrid, poi a Roma e Parigi, ora ai tornei inglesi sull'erba del Queen's e di Wimbledon.

(Unioneonline)

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