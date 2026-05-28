Sarà Tommaso Giulini l’ospite dell’ultima puntata stagionale della trasmissione “Il Cagliari in diretta”. Il presidente rossoblù, che fra pochi giorni farà dodici anni dal suo insediamento, parteciperà al programma in onda in diretta oggi dalle 18.30 su Radiolina, Videolina e pagine social del Gruppo L’Unione Sarda.

A pochi giorni dalla fine del campionato, con la grande vittoria sul Milan e la salvezza conquistata nella giornata precedente, il presidente rossoblù farà un bilancio di quanto avvenuto nella stagione appena conclusa e del prossimo futuro, anche in riferimento agli scenari societari con il recente ingresso di nuovi investitori.

Sarà possibile seguire l’intervento di Giulini in radio FM, in TV e sul web. “Il Cagliari in diretta” è condotto dai giornalisti Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu.

© Riproduzione riservata