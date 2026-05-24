Il Tc Alghero vince il campionato regionale di Serie C di tennis a squadre femminile battendo 3-1 in finale il Quattro Mori Tennis Team.
Con questo risultato, le algheresi si qualificano per il tabellone nazionale degli spareggi per la B2, in programma domenica 14 e 21 giugno.

I risultati.
Arina Vasilescu b. Alessandra Pezzulla 6-1, 6-1
Eleonora Atzei b. Giulia Mura 6-0, 6-0
Floriana Monti b. Sara Corona 6-0, 6-3
Vasilescu/Monti b. Pezzulla/Atzei 6-1, 6-2.

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