Quartu, da giugno in bus fino a Mari PintauIl servizio di collegamento del Ctm dal centro alle spiagge del litorale
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Dal centro alle spiagge del litorale quartese in bus. Come annunciato qualche tempo fa partirà a giugno, e sarà attivo per tutti i mesi estivi, il servizio di trasporto che porterà i bagnanti dal centro della città fino a Mari Pintau.
Si partirà da via Beethoven dove si potrà lasciare l’auto in un ampio parcheggio di scambio e poi da qui si percorrerà via S’Arrulloni, viale Colombo, il Poetto, per poi entrare nella SP17 (via Leonardo da Vinci) e arrivare fino alla spiaggia di Marongiu, al confine est del territorio quartese, con le fermate che saranno individuate dalla motorizzazione e dal Ctm.
In questo modo si potrà raggiungere in pochi attimi anche il Poetto ovviando alla cornica carenza di parcheggi. Utile quindi sia a chi ha un’auto a disposizione ma che non vuole perdere tempo a cercare parcheggio per arrivare in spiaggia, sia a chi invece l’auto non ce l’ha.
Il servizio sarà sperimentale e si aggiunge, a quello anch’esso sperimentale e a chiamata, per i residenti delle lottizzazioni di Flumini che vengono presi direttamente sotto casa loro da un pullmino e poi accompagnati alle fermate più vicine lungo via Leonardo da Vinci e via Dell’Autonomia Regionale sarda.