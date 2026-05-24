Tennis
24 maggio 2026 alle 20:39
B2 femminile, pareggio casalingo per il Tc CagliariLe cagliaritane impattano 2-2 contro il Ct Bari nel match valido per la quinta giornata del campionato nazionale
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Il Tc Cagliari pareggia 2-2 contro il Ct Bari sui campi di Monte Urpinu nel match valido per la quinta giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis femminile a squadre.
I risultati.
Linda Salvi (C) b. Daria Raimondo 7-6(2), 6-2
Julia Terziyska b. Barbara Dessolis 7-6(6), 6-4
Berta Bonardi (C) b. Lucia Garofalo 6-2, 6-1
Raimondo/Terziyska b. Dessolis/Bonardi 6-3, 2-6, 10-7.
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