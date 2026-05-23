Serie C, playoff e playout decidono la stagioneSi giocano domenica i match di ritorno degli spareggi del campionato a squadre. In campo la finalissima femminile
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Si giocano domanii match di ritorno dei playoff e playout del campionato di Serie C di tennis maschile e femminile a squadre, massima competizione regionale. In campo anche la finalissima femminile.
Serie C maschile (ore 9).
Playoff:
Sporting Ct Quartu-Tc70 Oristano (andata 1-5)
Tc Terranova-Tc Alghero (2-4)
Playout:
Ct Decimomannu B-Ct Macomer (andata 4-2)
Easy Tennis-Tc Cagliari (6-0).
Retrocesse Tc Arzachena e Tc Tempio.
Serie C femminile.
Finalissima (ore 10):
Tc Alghero-Quattro Mori Tennis Team.
Playout:
Accademia Tennis-Tc Arzachena (match d'andata) ore 9
Tc Porto Torres-Tc Cagliari B (andata 4-0) ore 10
Retrocesse Tc Ghilarza e Tennis Elmas.