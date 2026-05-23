Si giocano domanii match di ritorno dei playoff e playout del campionato di Serie C di tennis maschile e femminile a squadre, massima competizione regionale. In campo anche la finalissima femminile.



Serie C maschile (ore 9).

Playoff:

Sporting Ct Quartu-Tc70 Oristano (andata 1-5)

Tc Terranova-Tc Alghero (2-4)

Playout:

Ct Decimomannu B-Ct Macomer (andata 4-2)

Easy Tennis-Tc Cagliari (6-0).

Retrocesse Tc Arzachena e Tc Tempio.



Serie C femminile.

Finalissima (ore 10):

Tc Alghero-Quattro Mori Tennis Team.

Playout:

Accademia Tennis-Tc Arzachena (match d'andata) ore 9

Tc Porto Torres-Tc Cagliari B (andata 4-0) ore 10

Retrocesse Tc Ghilarza e Tennis Elmas.

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