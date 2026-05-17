Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio degli Internazionali d’Italia. La coppia azzurra ha superato in finale quella formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos in un match molto combattuto che si è concluso per 7-6, 6-7, 10-3 in due ore e 19 minuti.

Gli italiani vanno subito sotto di un break nel primo parziale ma lo recuperano proprio al decimo game, per imporsi al termine di un tiebreak molto combattuto con il punteggio di 10-8. Nel secondo parziale dominano i servizi, ma al tiebreak la spuntano Granollers e Zeballos facilmente, per 7-3.

Nel supertiebreak finale che decide il torneo è un dominio degli azzurri, che si portano subito avanti 6-1 e chiudono 10-3.

Le dichiarazioni

«Ce l'abbiamo fatta, era un risultato che volevamo tanto e cercavamo da tempo. Vincere qui è un'emozione unica, il trofeo non è nostro ma di tutti perché ci avete trascinato», così Simone Bolelli durante la premiazione. «È un torneo che volevamo vincere e viene da un lavoro immenso - ha aggiunto -. È un onore condividere il campo con Andrea che mi sta allungando la carriera. Io provo ad andare avanti perché qualche annetto ce l'ho ancora: spero ci toglieremo altre soddisfazioni». Poi la dedica commossa alla mamma prima di lasciare la parola a Vavassori.

«Condividere il tour con Simone è stupendo, così come avere due avversari come Granollers e Zeballos. È stato un percorso lungo quello fatto per poter scrivere il nome su questo torneo», le parole di Vavassori che dedicando la vittoria al padre di commuove.

(Unioneonline)

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