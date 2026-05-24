Campionato nazionale
24 maggio 2026 alle 16:35
B1 maschile, trasferta vincente per il Tc CagliariI cagliaritani vincono 6-0 sui campi del Momy Sport Village nel match valido per la quinta giornata del campionato nazionale
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Il Tc Cagliari si impone per 6-0 sui campi del Momy Sport Village, a Rivalta di Torino, nel match valido per la quinta giornata del girone 3 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre.
I Risultati.
Laitaro Falabella b. Simone Cerani 6-1, 6-1
Nicola Porcu b. Mattia Innella 6-2, 6-0
Lorenzo Rocco b. Peter Lupo 6-2, 6-2
Noah Perfetti b. Andrea Turco 6-3, 6-1
Perfetti/Rocco b. Innella/Lupo 6-2, 6-0
Falabella/Porcu b. Turco/Cerani 6-3, 6-2.
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