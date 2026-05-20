La fortuna aiuta gli audaci. Lorenzo Carboni, sconfitto nelle qualificazioni, accede al tabellone principale dell'Atp Challenger50 di Cervia come lucky loser e poi è bravo a superare il primo turno battendo 7-5, 6-1 il bulgaro Ivan Ivanov.
Negli ottavi di finale, affronterà Carlo Alberto Caniato.

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