Serie D1, le partite dell'ultima giornataSi disputano nel fine settimana i match validi per la quinta giornata del campionato regionale a squadre maschile e femminile
Si disputano nel fine settimana i match validi per il campionato regionale di Serie D1 maschile e femminile a squadre.
D1 maschile.
Girone 1:
Tc Porto Torres-Le Saline (sabato, ore 12)
Tennis Elmas-Cus Cagliari A (domenica, ore 9)
Tc Cagliari A-Tc Ittiri (10)
Classifica: Cus Cagliari A 12; Le Saline 9; Tennis Elmas e Tc Porto Torres 7; Tc Ittiri e Tc Cagliari A 0.
Girone 2:
Easy Sporting A-Gt Generale Rossi (ore 9)
Tc Carbonia A-Tc Solarussa A
Tc Ghilarza-Poggio Sport Village A
Classifica: Easy Sporting A 12; Gt Generale Rossi 10; Poggio Sport Village A 7; Tc Carbonia A e Tc Solarussa A 3; Tc Ghilarza 0.
D1 femminile.
Girone 1:
Tc Tempio-Ct Macomer (sabato 23, ore 10)
Le Saline-Gt Generale Rossi A (9)
Torres Tennis-Easy Tennis (10)
Classifica: Le Saline e Gt Generale Rossi 10; Tc Tempio 5; Easy Tennis 4; Ct Macomer e Torres Tennis 1.
Girone 2:
Poggio Sport Village-Quattro Mori Tennis Team A (sabato 23, ore 15)
Ct Decimomannu-Sporting Ct Quartu (9)
Cus Cagliari-T&C Al.Ga.
Classifica: Quattro Mori Tennis Team A e Ct Decimomannu 10; Sporting Ct Quartu 7; Poggio Sport Village 5; Cus Cagliari 1; T&C Al.Ga 0.