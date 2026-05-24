Tennis B2 maschile, il Tc Cagliari vince il derbyI cagliaritani vincono 5-1 sui campi del Quattro Mori nel match valido per la quinta giornata del campionato nazionale
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Il Tc Cagliari vince 5-1 sui campi del Quattro Mori Tennis Team nel match valido per la quinta giornata del girone 7 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis maschile a squadre.
I risultati.
Bruno Pujol Navarro b. Alberto Sanna 3-6, 7-6(3), rit.
Samuele Porcu b. Riccardo Ciulli 3-6, 6-4, 6-4
Diego Pinna b. Alessandro Melis 6-3, 6-4
Marco Furlanetto b. Niccolò Dessì 6-2, 7-5
Furlanetto/Pujol Navarro b. Dessì/Melis 2-0 rit.
Mauro Testa/Mattia Secci (Q) b. Porcu/Pinna 6-4, 6-4.