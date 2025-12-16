L’Amatori Rugby Capoterra chiude il 2025 agonistico con un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Al Comunale di Via Trento, nella sesta giornata del campionato di Serie B, i giallorossi impattano 29-29 contro il Cus Milano al termine di una gara intensa e ben giocata, sfuggita di mano proprio negli ultimi istanti.

La squadra di Marcello Garau parte con grande determinazione, imponendo ritmo e pressione, ma è il Cus Milano a trovare per primo la via della meta. Il Capoterra non si scompone e risponde subito con Celembrini, trasformato da Aru. Dopo un nuovo vantaggio ospite dalla piazzola, i padroni di casa ribaltano il punteggio grazie alla maul finalizzata da Ganga portandosi in vantaggio con un 12-10 , infine Aru con un piazzato chiude il primo tempo avanti 15-10.

Nella ripresa la partita resta combattuta ed equilibrata. Cus Milano pareggia, ma Wilson riporta avanti i giallorossi, che vengono nuovamente raggiunti sul 22-22. A venti minuti dalla fine sembra arrivare l’allungo decisivo: un recupero di Marongiu ,man of the match, avvia l’azione che porta alla seconda meta personale di Celembrini, con Aru preciso per il 29-22.

Nel finale, però, l’indisciplina condanna il Capoterra, un fallo professionale costa il giallo a Nicolò Garau. L’inferiorità numerica dei padroni di casa e la pressione costante degli ospiti portano l’arbitro a concedere una meta tecnica negli ultimi secondi di gioco, dovuta a l’ennesimo giallo, fissando il risultato sul 29-29. Un epilogo beffardo per i giallorossi, protagonisti di una delle migliori prestazioni stagionali ma ancora penalizzati dalla gestione dei momenti chiave.

Un pareggio che non lascia contenti i padroni di casa, un risultato ingannevole perché in questa partita hanno messo cuore e impegno che purtroppo non è bastato.

Samuele Marongiu, Mediano di mischia Amatori Rugby Capoterra: racconta «Grande prestazione oggi. Abbiamo peccato all'ultimo con dei cartellini evitabili. Abbiamo aggiustato il gioco e la difesa e siamo riusciti bene con la mischia e in touche. La disciplina è una cosa su cui avevamo lavorato ad inizio anno, già lavorandola dall'anno scorso e oggi è tornata a bussare alla porta. Una bella prestazione a parer mio, la migliore di questo campionato, però non basta... dobbiamo fare di più».

