La classifica del girone d'andata nella A1 femminile ha stabilito gli accoppiamenti della Coppa Italia, che si disputerà dal 3 al 6 gennaio a Tortona. La Dinamo Women ha chiuso al quinto posto insieme proprio al Tortona, ma avendo sbancato il parquet piemontese la sopravanza in graduatoria.

Come preventivato l'avversaria dei quarti della Final 8 sarà il Geas Sesto San Giovanni, che ha chiuso al quarto posto. La squadra di Citrini ha battuto le lombarde 69-65.

Prima della Coppa Italia si disputeranno due turni del girone di ritorno: domenica in casa del San Martino di Lupari e il 28 dicembre al PalaSerradimigni contro il Tortona.

