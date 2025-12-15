La Dinamo Women affronterà in Coppa Italia il GeasLa squadra sassarese ha chiuso al quinto posto il girone d'andata
La classifica del girone d'andata nella A1 femminile ha stabilito gli accoppiamenti della Coppa Italia, che si disputerà dal 3 al 6 gennaio a Tortona. La Dinamo Women ha chiuso al quinto posto insieme proprio al Tortona, ma avendo sbancato il parquet piemontese la sopravanza in graduatoria.
Come preventivato l'avversaria dei quarti della Final 8 sarà il Geas Sesto San Giovanni, che ha chiuso al quarto posto. La squadra di Citrini ha battuto le lombarde 69-65.
Prima della Coppa Italia si disputeranno due turni del girone di ritorno: domenica in casa del San Martino di Lupari e il 28 dicembre al PalaSerradimigni contro il Tortona.