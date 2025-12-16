Niente da fare per Alessandro Deiola: il suo non è il gol più bello del 2025 secondo il pubblico che ha votato per il Puskás Award, il prestigioso premio ideato dalla Fifa per celebrare la rete più spettacolare dell’anno.

A salire sul gradino più alto del podio è stato Santiago Montiel, grazie a una rovesciata mozzafiato realizzata con la maglia dell’Independiente contro l’Independiente Rivadavia. Un gesto tecnico che ha conquistato tifosi e giuria, diventando il simbolo del calcio che osa e sorprende.

Il “golazo” è arrivato nel maggio 2025, durante una partita della Liga Profesional de Fútbol argentina: il 25enne, cugino dell’eroe mondiale Gonzalo Montiel, ha sfidato le leggi della fisica lasciando partire un sinistro potente da fuori area, una conclusione destinata a fare il giro del mondo.

Resta invece ancora un punto interrogativo sulla classifica completa: non è stato infatti svelato se la spettacolare azione di Cagliari-Venezia del 18 maggio scorso, chiusa dal numero 14 rossoblù con un perfetto destro all’incrocio, rientri tra le reti più apprezzate dai tifosi.

Per le nomination, la Fifa ha preso in esame i gol realizzati dall’11 agosto 2024 al 2 agosto 2025. Quello di Deiola resta comunque l’unico gol italiano in lizza, in un albo d’oro che negli anni ha incoronato campioni come Zlatan Ibrahimović, Neymar e Cristiano Ronaldo.

