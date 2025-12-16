In vista della sfida di domenica all’Unipol Domus tra Cagliari e Pisa (alle 12.30), sono state definite modalità e restrizioni per l’acquisto dei biglietti del settore ospiti.

I tagliandi sono già in vendita dalle 10 di oggi e fino alle 19:00 di venerdì 20 dicembre, esclusivamente attraverso i punti vendita TicketOne e online sui circuiti ufficiali. Il costo del biglietto intero è di 25 euro, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita.

Ma con delle limitazioni per i residenti in provincia di Pisa: la vendita è consentita solo per il settore ospiti e unicamente ai tifosi in possesso della Fidelity Card del Pisa Sporting Club 1909, sottoscritta prima del 15 dicembre 2025.

Diversa la situazione per i residenti nel resto della Toscana: questi potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti anche senza essere sottoscrittori della Fidelity Card.

La società ricorda infine che i biglietti del settore ospiti non saranno in vendita il giorno della partita presso le biglietterie dello stadio.

