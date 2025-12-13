Atalanta-Cagliari, le pagelle rossoblù: Gaetano colpisce ancoraLe valutazioni della squadra di Pisacane, sconfitta per 2-1 nel finale a Bergamo
Sconfitta sfortunata per il Cagliari, battuto 2-1 dall’Atalanta nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A: nelle pagelle blicca ancora Gaetano, al secondo gol consecutivo.
Caprile 6,5
Sfortunato quando non riesce a evitare il 2-1 di Scamacca.
Zappa 6
Soffre inizialmente Lookman, poi si riprende.
(dal 13' st Prati 6)
Dà una mano al pacchetto arretrato.
Luperto 5,5
Sul 2-1 sta marcando lui Scamacca, anche sfortunato.
(dal 42' st Pavoletti sv)
Rodríguez 6
Tiene botta e dimostra ancora di valere la Serie A.
(dal 21' st Idrissi 6)
Entra per dare più spinta.
Palestra 6,5
Ha la palla dell’1-1 ma la spreca, bene in difesa.
Adopo 5,5
Anche lui è un ex, ma non fa la stessa prova di Palestra.
(dal 42' st Luvumbo sv)
Il suo 2-2 al 94’ è annullato per fuorigioco di Folorunsho.
Deiola 6,5
Alcune chiusure e un inserimento dove va vicino all’1-1.
Folorunsho 6
Sua la discesa che avvia l’azione del pari.
Obert 6,5
Dalle sue parti non passano in molti.
Borrelli 6
Sfiora il pareggio sull’ultimo pallone del primo tempo.
(dal 13' st Gaetano 7)
Il secondo gol in sei giorni completa una grande azione.
Esposito 7
Splendido l’assist per il momentaneo 1-1.
Pisacane 6,5
Azzecca di nuovo le mosse dalla panchina, ma non basta.