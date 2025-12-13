Sconfitta sfortunata per il Cagliari, battuto 2-1 dall’Atalanta nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A: nelle pagelle blicca ancora Gaetano, al secondo gol consecutivo.

Caprile 6,5

Sfortunato quando non riesce a evitare il 2-1 di Scamacca.

Zappa 6

Soffre inizialmente Lookman, poi si riprende.

(dal 13' st Prati 6)

Dà una mano al pacchetto arretrato.

Luperto 5,5

Sul 2-1 sta marcando lui Scamacca, anche sfortunato.

(dal 42' st Pavoletti sv)

Rodríguez 6

Tiene botta e dimostra ancora di valere la Serie A.

(dal 21' st Idrissi 6)

Entra per dare più spinta.

Palestra 6,5

Ha la palla dell’1-1 ma la spreca, bene in difesa.

Adopo 5,5

Anche lui è un ex, ma non fa la stessa prova di Palestra.

(dal 42' st Luvumbo sv)

Il suo 2-2 al 94’ è annullato per fuorigioco di Folorunsho.

Deiola 6,5

Alcune chiusure e un inserimento dove va vicino all’1-1.

Folorunsho 6

Sua la discesa che avvia l’azione del pari.

Obert 6,5

Dalle sue parti non passano in molti.

Borrelli 6

Sfiora il pareggio sull’ultimo pallone del primo tempo.

(dal 13' st Gaetano 7)

Il secondo gol in sei giorni completa una grande azione.

Esposito 7

Splendido l’assist per il momentaneo 1-1.

Pisacane 6,5

Azzecca di nuovo le mosse dalla panchina, ma non basta.

