Ha conquistato – da avversario – la New Balance Arena questa sera Marco Palestra, in campo col Cagliari in prestito secco dall’Atalanta. Tanto che i tifosi bergamaschi gli hanno riservato una calorosa accoglienza: «Sono contento per gli applausi», afferma al termine dell’incontro però perso 2-1. «Sicuramente sarebbe stato meglio se avessimo vinto noi, ma posso essere contento sia di come ha giocato la squadra sia di me sia dei tifosi».

Palestra è contento della prestazione del Cagliari. «Siamo consapevoli delle nostre qualità. Siamo una squadra giovane, le idee ci sono ma è importante l’atteggiamento. Sappiamo che giocando con le nostre qualità riusciremo a trovare i punti necessari, sicuramente la salvezza è l’obiettivo principale e speriamo che arrivi il prima possibile». Ha avuto anche una grossa chance per fare gol da ex: «L’ho colpita male», si rammarica.

Palestra a fine stagione tornerà all’Atalanta, dove nella passata stagione aveva solo fatto intravedere le qualità mostrate in maniera continuare con la maglia rossoblù: «L’anno scorso è stato importantissimo per me, perché pur non avendo giocato tanto ho avuto un mister e dei compagni fantastici che mi hanno insegnato tantissimo. A livello calcistico sono migliorato molto e posso solo ringraziare. Ora c’è il Cagliari: «Ho trovato la continuità di cui avevo bisogno, sono contento di come sto andando e so che posso fare ancora meglio».

