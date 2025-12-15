Sono addirittura cinque le giocatrici della Dinamo Women che questo pomeriggio hanno iniziato a Roma il miniraduno con la Nazionale “Green Team” Femminile alle dipendenze del CT della Nazionale Femminile Andrea Capobianco.

Fra le 23 giocatrici sono state convocate: il centro Ashley Egowh, 23 anni; l'ala Ludovica Sammartino, 20 anni; l'ala Martina Spinelli, 23 anni; il play Emanuela Trozzola, 19 anni; la guardia-ala Anna Turel, 23 anni.

La nazionale si allena al Centro di Preparazione Olimpica di Roma. Domani doppio allenamento, mercoledì mattina la chiusura del raduno con un’amichevole “interna”.

Il coach Capobianco spiega: «D’accordo con Roberto Brunamonti e col Settore Squadre Nazionali abbiamo voluto fortemente questo appuntamento, per poter conoscere meglio e allenare tante giovani giocatrici che potrebbero in futuro essere di interesse anche per la Nazionale Senior. La scelta è stata quella di avvalerci dello stesso staff tecnico, medico e organizzativo della squadra che lo scorso giugno ha vinto la medaglia di Bronzo ad Atene. Ripartiamo da quei sorrisi per proseguire quella scia fatta di lavoro, di dedizione alla Maglia Azzurra, di responsabilità, del piacere di allenarsi con in testa un obiettivo importante».

© Riproduzione riservata