Cagliari calcio, allenamento a porte aperte: tifosi sugli spalti al Crai Sport CenterLa formazione allenata da Fabio Pisacane scenderà in campo alle 15
Il Cagliari apre ancora una volta le porte ai suoi sostenitori. Giovedì 18 dicembre i rossoblù svolgeranno una seduta di allenamento aperta al pubblico al Crai Sport Center per offrire così ai tifosi la possibilità di seguire da vicino il lavoro della squadra in vista del prossimo impegno di campionato.
La formazione allenata da Fabio Pisacane scenderà in campo alle 15 per proseguire la preparazione in vista della sfida di domenica 21 dicembre all’Unipol Domus contro il Pisa. Un appuntamento importante, che i tifosi potranno accompagnare con il loro sostegno direttamente dal centro sportivo.
L’ingresso per il pubblico sarà consentito, come di consueto, da via Sa Ruina a partire dalle ore 14. Per assistere all’allenamento sarà necessario munirsi di un pass gratuito, scaricabile (fino a un massimo di due per persona) tramite il sito ufficiale del club, cagliaricalcio.com, o attraverso la piattaforma TicketOne.