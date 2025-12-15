Vittorio Cabras, orgoglio di Sennori: medaglia d’oro nei 110+ kgCon un totale di 311 kg, 131 di strappo e 180 di slancio. Il doppio titolo lo aveva già realizzato nel 2023
Sennori festeggia un altro campione sportivo, un risultato raggiunto nella categoria di slancio e strappo. L’atleta Vittorio Cabras, 25enne dal fisico poderoso, ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Italiani Assoluti 2025 nella categoria 110+ kg.
Un grande traguardo per lo sport sennorese e regionale. Ai Campionati azzurri in corso ieri al Csoe della Cecchignola, il già pluripremiato Cabras torna sul gradino più alto del podio nella categoria 110+, conquistando la medaglia d’oro con un totale di 311 kg, 131 di strappo e 180 di slancio. Il doppio titolo lo aveva già realizzato nel 2023.
Un successo che premia il talento, il lavoro e la costanza di un atleta che continua a distinguersi anche per la sua modestia e il suo stile, dentro e fuori dalla pedana. Il Comune di Sennori si congratula con Vittorio Cabras, con la Società Pesistica Sennorese di Peppino Tanti e la famiglia per questo straordinario risultato che porta ancora una volta in alto il nome della comunità.