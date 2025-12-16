Interludio europeo per la Dinamo che domani ad Atene affronta alle 19 il Peristeri nella seconda gara della seconda fase di Europe Cup. Se Sassari è reduce dalla sconfitta in casa contro l'Aliaga e quella più bruciante di Tortona dopo due supplementari, in una serata maledetta che è costata una lesione al ginocchio destro all'americano Marshall, la formazione greca invece ha espugnato Saragozza in Europe Cup mentre ha nettamente in campionato contro l’Olympiacos (102-65).

Il Peristeri è guidato in panchina da Vasileios Xanthopoulos, ex playmaker di lungo corso nel basket greco. Il principale riferimento offensivo è l'esterno Ty Nichols, che viaggia a 18 punti e 5 assist di media ed è stato MVP della lega ceca nel 2024 con il Patrioti Levice.

La squadra sassarese sarà senza Marshall, che non rientrerà prima di febbraio. Da capire se recupera il centro Seck. In ogni caso ci sarà più spazio per Beliauskas e Ceron.

Il vice allenatore Massimiliano Oldoini presenta così la partita: "Il Peristeri è una squadra che fa della fisicità difensiva uno dei suoi punti di forza e che in attacco si affida a diverse soluzioni individuali, in particolare a Ty Nichols e al playmaker spagnolo Cadenas. Da parte nostra dovremo disputare una partita solida, con grande controllo, soprattutto contro la loro difesa intensa".

