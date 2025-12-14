Una Dinamo eroica perde dopo due supplementari a Tortona: 118-113. Sulla sconfitta pesa il pessimo primo tempo (-20) ma anche la falce arbitrale che ha concesso 52 liberi ai padroni di casa contro i 19 dei biancoblù. Sono usciti per 5 falli tutti e tre i lunghi (McGlynn, Thomas e l'ottimo Vincini) e poi anche Visconti. Quel che fa male è il grave infortunio a un ginocchio occorso a Marshall, tra i protagonisti della rimonta insieme a Buie: Pecchia gli è franato addosso.

Cronaca - Avvio troppo morbido in difesa e soprattutto a rimbalzo della Dinamo che coi lunghi subisce il pivot Olejniczak e l'ala Gorham: 21-12 al 7' e 27-15 alla fine del quarto. La difesa (anche a zona) non riequilibra la lotta a rimbalzo: i rimbalzi offensivi di Tortona sono 8 come quelli difensivi del Banco che finisce anche a -19 prima del 47-32 di metà gara. Troppe le difficoltà in attacco, se si esclude Johnson (11 punti all'intervallo). Altro dato eloquente: Tortona ha 18/20 ai liberi, invece i biancoblù sono andati in lunetta solo 6 volte.

Nella ripresa è tutta un'altra Dinamo, anche perché è tutto un altro Buie: segna e innesca i compagni, soprattutto Marshall e Johnson. La zona funziona, inizia la rimonta ed è 74 pari al 34'. Poi Pecchia frana su Marshall che esce in barella. Il Banco riesce ad andare avanti con Johnson e Buie ma è parità. Nel primo supplementare Sassari tocca il +3 ma Baldasso replica dall'arco. Intanto pian piano escono tutti i lunghi per falli. L'ultimo vantaggio è su tripla di Visconti nel secondo overtime, esce poi anche lui per falli. Baldasso e Vital la vincono dalla lunetta con Pullen che è troppo egoista.

