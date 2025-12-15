Rugby, Amatori Alghero sconfitta a MilanoIl Cus si impone per 34-25 nel match valido per la sesta giornata del girone 2 del campionato nazionale
L'Amatori Rugby Alghero perde 34-25 sul campo del Cus Milano nel match valido per la sesta giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A.
CUS MILANO-AMATORI ALGHERO 34-25.
Cus Milano: Bolzoni, Randazzo, Cederna, Borzone, Anzaghi, Colli, Longo, Galazzi, Toscano, Borgonovo (45’ Morandino), Balocco, Granieri, Nucci, Perini (45’ Mozzi), Cusimano. A disposizione: Parisi, Carli, Mantovani, Zaninati, Assi, Oleari. Coach Pietro Boggioni.
Amatori Alghero: May, Delrio, Russo, Serra, Armani, Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Wright, Kone (75’ Marchetto), D’Ambola, Muciaccia (55’ Pedroni), Shelqeti, Ruijgrok. A disposizione: Cincotto, Bombagi, Bardino, Daga, Fiorino. Coach Marco Anversa.
Arbitro: Edoardo Bognanni di Catania.
Punti: 7’ calcio piazzato Steenkamp; 16’ meta Borgonovo, trasforma Borzone; 20’ cp Steenkamp; 27’ m. Armani, tr. Steemkamp; 34’ m. Randazzo; 55’ m. Anzaghi; 62’ m. Borzone, tr. Borzone; 67’ m. Wright; 75’ m. Armani, tr. Steenkamp; 77’ cp Borzone; 80’ m. Bolzoni, tr. Borzone.