Non grave ma neppure leggero l'infortunio rimediato dall'ala Carlos marshall durante la gara di Tortona, quando un avversario (Pecchia) gli è franato addosso sul ginocchio destro. Dopo gli accertamenti strumentali presso la clinica CDS di Sassari, la società ha emesso un comunicato: "Gli esami hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione di II grado del legamento collaterale mediale".

Trattandosi di una lesione di II grado e quindi di una lesione parziale, non è necessaria l'operazione chirurgica ma si va con una terapia conservativa. Lo fa capire lo stesso comunicato: «Il giocatore inizierà immediatamente il percorso terapeutico e riabilitativo, con monitoraggio costante da parte dello staff medico biancoblù».

I tempi di recupero in genere non sono inferiori alle 4-6 settimane, quindi si può presumere che Marshall potrà rientrare solo a febbraio. Significa saltare dalle 6 alle 8 partite di campionato e dalle 3 alle 5 di Europe Cup. Un'assenza pesante, anche se almeno in campionato il coach Mrsic potrà schierare comunque sei stranieri reinserendo Beliauskas, ma proprio Marshall insieme a Buie era il trascinatore del Banco di Sardegna come dimostrano i 14 punti e 4,5 rimbalzi di media.

